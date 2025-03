"Heel knap hoe Jasper zich opoffert": ploeg looft ex-winnaar Philipsen, die zelf "geen fantastische benen" had

Op de Cipressa was het boeken toe voor Jasper Philipsen, die op de Capo Cervo al had moeten achtervolgen na een lekke band.

"Mijn benen waren niet fantastisch", reageerde Philipsen op de Via Roma, waar hij vorig jaar nog tot keizer werd gekroond.

Een meer dan geldig excuus is natuurlijk de val van afgelopen woensdag in Nokere Koerse. Een ingepakte Philipsen is nog altijd stevig geblutst.

"Dat ik hier toch meereed? Dat is een beetje de beslissing van de ploeg. Ik heb mijn best gedaan en ik hoopte op een goed gevoel, maar dat was er niet. Dat is ook niet abnormaal, hé."