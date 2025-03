Beloning blijft uit voor Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo: "Ooit zal alles wel in elkaar passen"

Hij heeft er alles aan gedaan om zijn naam op de erelijst bij te krijten, maar Tadej Pogacar moet andermaal vrede nemen met de 3e plaats in Milaan-Sanremo. Daar kon de wereldkampioen mee leven. "Maar ik keer terug voor meer en beter", beloofde hij in één adem.

Als een straaljager vlamde hij de Cipressa op. Als een stier beukte hij op de Poggio tot 3 keer toe op de poort, maar die bleef dicht.

Tadej Pogacar heeft het hart van elke wielerfan kunnen bekoren, maar staat wel met lege handen in Sanremo. Hij eindigde 3e.

"We hebben ons perfect aan ons plan gehouden. Mijn ploeg was geweldig", reageerde de Sloveen. "Zelf heb ik mijn best gedaan."

Pogacar viel dus toch aan op de Cipressa. "Ik heb het wel geprobeerd om alleen te gaan, maar een solo was toch wat optimistisch. Met Mathieu (van der Poel) en Filippo (Ganna) vormden we een heel mooi groepje."

"Op de Poggio moest ik nog eens gaan en ik wist dat ik er vroeg aan moest beginnen, maar Mathieu was gewoon supersterk, net als Filippo."

In de sprint werd de Sloveen misschien verrast? "Niet echt, want we hadden allemaal hetzelfde punt in gedachten om aan te gaan."

"We begonnen op 300 meter van de finish, maar met die rugwind en met de Via Roma in licht dalende lijn was het erg snel."

"Maar Mathieu was ook de sterkste. Chapeau! Neen, ik haat deze koers nu zeker niet, maar in de eerste uren was het wel lastig door de regen."

"Ooit zal het wel in elkaar schuiven. Ik kom terug voor meer en beter", besloot Pogacar.