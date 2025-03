"Ik dacht: doe het niet!" Lotte Kopecky wou zege Wiebes eigenlijk anders vieren, maar zag veelbesproken regel dwarsliggen

Lotte Kopecky hielp in Milaan-Sanremo haar ploeggenote Lorena Wiebes aan de zege. Toch zag je onze landgenote geen synchroon zegegebaar maken. Sinds begin dit jaar is er namelijk een nieuwe regel van kracht die dat verbiedt. Bij intense zeges als vandaag is dat niet altijd even gemakkelijk, moet ook Kopecky bekennen.