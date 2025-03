Zo gehavend komt Jasper Philipsen aan de start van Milaan-Sanremo: "Ik ben goed op mijn bek gegaan"

In Milaan-Sanremo zal titelverdediger Jasper Philipsen de sporen van zijn val in Nokere Koerse niet kunnen wegsteken. Op de ploegvoorstelling viel vanavond zijn gehavende kin en grote pleister op zijn rechterbeen op. "Ik ben zo te zien goed op mijn bek gegaan", lacht Philipsen. "Mijn kin ziet er wat lelijk uit, maar het is het einde van de wereld niet. De grootste schade is aan mijn heup."