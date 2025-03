Wellens twijfelde aan deelname, Ganna is vermoeid en Pogacar heeft nog open wondes: sprokkels uit Milaan-Sanremo

Weet de wereldkampioen al waar hij zijn pijl wil afvuren? "Op de Cipressa of de Poggio? Alles is mogelijk", gniffelt Pogacar.

Pogacars luitenant Tim Wellens hoopt opnieuw van goudwaarde te zijn, al twijfelde hij wel even aan zijn eigen deelname.

"Mijn voorbereiding op Milaan-Sanremo was niet ideaal, want ik had kniepijn. Maar 2 dagen geleden hebben we beslist dat mijn knie goed genoeg is om te starten."

Welke indruk maakte Pogacar de voorbije dagen op Wellens? "Vallen (in de Strade) is nooit goed. Maar Tadej gaf in elk geval een goeie indruk tijdens de verkenning van La Primavera."

"Natuurlijk willen we de koers zo hard mogelijk maken. Dat is geen geheim. Het zou niet slecht zijn als iedereen het wat koud heeft en afziet. Maar de laatste weersvoorspellingen geven droog weer."