Wat zit er achter de recorddeal voor de Boston Celtics? "Dit kan een NBA-uitbreiding doen versnellen"

vr 21 maart 2025 16:30

Het was al de meest succesvolle basketbalfranchise uit de geschiedenis, maar Boston Celtics is nu ook het duurste sportteam ooit. Een steenrijke Amerikaan betaalt 5,6 miljard euro voor de regerende NBA-kampioen. Sporza Daily zoekt naar antwoorden achter die onbevattelijke som.

Met een 18e titel schreven de Boston Celtics vorig seizoen geschiedenis in de NBA. De legendarische franchise werd daarmee de recordhouder wat aantal titels betreft, met eentje meer dan de LA Lakers.

Dat sportieve succes is nu ook vertaald naar de kassa. De steenrijke Amerikaan William Chisholm legt maar liefst 6,1 miljard dollar - omgerekend 5,6 miljard euro - op tafel voor de Celtics.

Daarmee is Boston het duurste sportteam aller tijden. Het vorige record stond op naam van American footballteam Washington Commanders, dat in 2023 verkocht werd voor iets meer dan 6 miljard dollar.

"Het is natuurlijk een groot bedrag, en ook meer dan de 5,5 miljard waarop Boston oorspronkelijk gewaardeerd werd", duidt sporteconoom Thomas Peeters. "Maar het is nu ook niet ongelofelijk veel meer dan verwacht." In Europa brak Chelsea in 2022 alle voetbalrecords toen Todd Boehly de club overnam voor zo'n 5 miljard euro. Een investering waar de Amerikaan ondertussen al stevig zijn broek aan heeft gescheurd.

Maar terwijl een Europese voetbalclub kopen doorgaans geen goede investering is, geldt dat niet voor Amerikaanse sportteams. Daar zijn een aantal redenen voor.

Teams in de NBA kunnen niet degraderen, en de Celtics zijn het enige team in de regio. Dat geeft zekerheid aan een potentiële overnemer. Thomas Peeters, sporteconoom

"De NBA werkt (net als de NFL, NHL, MLS of MLB) met een gesloten systeem", duidt Peeters. "Teams kunnen niet degraderen. Bovendien is Celtics ook het enige grote team in de regio. Andere teams kunnen niet zomaar de concurrentie aangaan. Dat schenkt zekerheid aan een potentiële overnemer."

"Dat is anders in het Europese voetbal, waar in Manchester alleen al United en City elkaar naar de kroon proberen te steken."

Geweldige historie

Een belangrijke noot: Boston is niet het duurste team in netto waarde. Andere franchises als de Golden State Warriors van Steph Curry of de LA Lakers van LeBron James worden nog hoger gewaardeerd. Maar de grootste transactie ooit staat nu wel op naam van de Celtics. Kan de club dat op sportief gebied verantwoorden? "De waarde van zo'n NBA-team, hangt natuurlijk af van wat de gek ervoor wil geven", vertelt NBA-commentator Gil Meulemans. "Boston is een enorme sportstad, de Celtics zijn nu de meest succesvolle franchise uit de NBA-geschiedenis, en het team heeft een geweldige historie." "Het begon in de jaren 50 met Bob Cousy en Bill Russell. Daarna kwam Larry Bird. Dan was er het tijdperk van Paul Pierce en Kevin Garnett en nu is er opnieuw een goede ploeg met Jayson Tatum en Jaylen Brown."

Luxury tax

De Celtics staan met Tatum en Brown misschien wel voor een nieuwe "dynasty" in de NBA. Ook dit seizoen behoren ze tot de titelfavorieten. De vraag rijst al snel: waarom wordt het team net nu verkocht?

"Een van de mogelijke verklaringen is die zogenaamde "luxury tax" in de NBA", legt Peeters uit. "In de NBA is er een loonplafond bepaald per club. Dat mag niet overschreden worden, anders moeten er aanzienlijke boetes betaald worden."

"En Boston heeft een heel dure kern", vertelt Meulemans. "Brown en Tatum zijn bij de best betaalde spelers in de NBA. Met ook nog andere dure spelers zit Boston ver boven dat plafond."

De boetes voor Boston zullen de komende jaren nog stijgen, want er werden sterren vastgelegd op de lange termijn. Thomas Peeters, sporteconoom

Dat betekent dus dat er boetes volgen. "En die nemen almaar toe zolang dat plafond overschreden wordt", zegt Peeters. "In de komende jaren zullen die ook stijgen, want er werden sterren vastgelegd op de lange termijn."

De nieuwe eigenaar van de Celtics mag zich dus nu al verwachten aan een hoop extra kosten. Maar wanneer je de Celtics ook koopt, het is hoe dan ook een goede beslissing, vindt Meulemans.

"Of de Celtics nu goed of slecht presteren, er wordt altijd over gepraat. Dat is ook zo bij de Lakers of de Knicks. Zulke ploegen hebben gewoon een blijvende invloed."

Jayson Tatum en Jaylen Brown: het gouden duo van Boston.

Op weg naar uitbreiding?