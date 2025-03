Millimeterwerk in de Zuidkempense Pijl. Nadat de sterke belofteploeg van Lotto de koers totaal gedomineerd had, grepen ze aan de finish net naast een tweede overwinning op een rij voor snelle man, Liam Van Bylen. Het was de 21-jarige Zeno Moonen van Wanty - Nippo - ReUz die zijn fiets ultiem nog voorbij die van zijn concurrent gooide. Bekijk de sprint en slotfase hieronder.