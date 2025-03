Van der Poel moet "110% zijn om Pogacar te verslaan", Philipsen "wil het proberen" in Milaan-Sanremo

De voorbije 2 jaar mocht Alpecin-Deceuninck telkens een feestje bouwen op de Via Roma met Mathieu van der Poel (2023) en Jasper Philipsen (2024). Maken ze er 3 op een rij van? "Alles wat ik nu nog win, is bonus", zegt Van der Poel daags voor Milaan-Sanremo.

Een lelijke smak in Nokere Koerse zorgde even voor twijfels, maar titelverdediger Jasper Philipsen hakte gisteren de knoop door om af te reizen naar het eerste monument van het jaar.

"Met een gehechte hand en schaafwonden wordt het verre van comfortabel, maar gelukkig is de pijn niet ondraaglijk", klinkt Philipsen hoopvol.

"Donderdagochtend kon ik al vrij goed fietsen, zonder al te veel stijfheid. Dus ik wil het morgen proberen."

Heeft Philipsen door die lichamelijke schade zijn ambities teruggeschroefd? “Milaan-San Remo is nooit een gemakkelijke wedstrijd om te winnen. Vorig jaar viel alles op zijn plek voor mij."

"Misschien zal het scenario dit jaar helemaal anders zijn. Maar met Mathieu en ook Kaden Groves in de ploeg hebben we meerdere opties. Als ik me niet geweldig voel in de finale, zal ik de ploeg met plezier steunen."