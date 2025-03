Uitzinnige Panamees knalt zijn land naar Nations League-finale en knuffelt Thierry Henry plat: "Jij bent mijn idool!"

Panama heeft zich vannacht geplaatst voor de Concacaf Nations League-finale en dat ging gepaard met een stevige vreugde-uitbarsting. Matchwinnaar Cecilio Waterman vloog Thierry Henry in de armen na zijn doelpunt in de extra tijd.

"Ik wist even niet waar dit naartoe zou gaan."

Thierry Henry is wellicht nog steeds de voetbalheld van velen, maar een aanvaller die hem in de armen vloog na zijn doelpunt, dat had ook de Fransman wellicht nog niet al te vaak meegemaakt.

Want meteen nadat de Panamees Cecilio Watermand in de extra tijd de 1-0 gemaakt had tegen de Verenigde Staten zocht hij voormalig topspits Henry op. De Fransman zat naast het veld als analist voor CBS Sports en was helemaal overdonderd.

"Je bent mijn idool", brulde Waterman in het Spaans, terwijl hij Henry helemaal plat knuffelde. Ook de rest van de Panamezen bouwden mee een feestje op het podium van de CBS-studio.

Henry zelf moest er even van bekomen, maar vond het wel amusant. "Ik had nooit gedacht dat ik zo mee zou vieren terwijl ik niet eens op het veld stond", lachte hij.

"Gelukkig begreep ik wat hij zei toen hij "Eres mi idolo" riep. Ik wist even niet waar dit naartoe zou gaan, maar toen dacht ik: oké, "fieuw". Hij was helemaal in trance, ik zag in zijn ogen dat het enorm veel voor hem betekende."

Waterman en zijn Panamese ploegmaats mogen het zondag in de finale opnemen tegen Mexico, dat Canada versloeg.