Twee weken na Belgisch record op EK staat Rosius al op WK: "Ik wil weer meedoen aan de finale"

vr 21 maart 2025 12:38

Opnieuw money time voor Rani Rosius. Amper twee weken na haar knappe 5e plaats op de 60 meter op het EK indoor in Apeldoorn, is de sprintster komend weekend opnieuw aan de slag op het WK indoor in het Chinese Nanjing. "Het is een reis van 9.000 kilometer, maar mijn coach en ik hebben samen besloten om toch te gaan."

Met een knaltijd van 7"08 in de halve finales in Apeldoorn pitste Rani Rosius niet alleen 2 honderdsten af van het Belgische record dat al sinds 2007 op naam van Kim Gevaert stond, maar had ze ook meteen de limiet beet voor het WK indoor in Nanjing. "Toen ik me had gekwalificeerd, vond ik het vanzelfsprekend om erbij te zijn", zegt Rosius die in tegenstelling tot veel andere atleten het WK wel aan haar programma toevoegde. "Het is een reis van 9.000 kilometer en ik ben hier zonder mijn coach Johan, maar we hebben samen besloten om toch te gaan."

Rosius zette pas donderdagmiddag voet aan grond in China, amper 48 uur voor de start van de reeksen 60 meter zaterdagochtend, maar daar had ze een goede reden voor. "Ik wilde thuis nog zo lang mogelijk trainen met Johan. We houden online contact en zullen elkaar tussen de wedstrijden bellen."

De tijd om te recupereren van de verre reis is kort. Bovendien heeft ze nauwelijks tijd om het tijdsverschil van 7 uur met België te verwerken. "Maar ik ben er klaar voor", verklaarde een ontspannen Rosius vandaag. "Ik heb vannacht meer dan 10 uur kunnen slapen."

