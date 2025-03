Twee keer Mt. Everest over, "Middle Finger Ridge", maar deze keer geen finishers: dit was de Barkley Marathons 2025

In de 40 edities die sinds 1986 hebben plaatsgevonden, wisten slechts 20 verschillende deelnemers het volledige parcours binnen de tijdslimiet af te leggen. Karel Sabbe, een tandarts uit Anzegem, was twee jaar geleden de eerste en enige Belg die voorlopig de Barkley Marathons kon uitlopen.

De ultraloop die jaarlijks wordt georganiseerd in het dichtbeboste, ontoegankelijke Frozen Head State Park in het Amerikaanse Tennessee.

The race that eats its young . De bijnaam van de Barkley Marathons ("de wedstrijd die zijn eigen kinderen verslindt") was dit jaar toepasselijker dan ooit.

Over elke lus mag je maximaal 12 uur lopen. Heb je tijd over, dan mag je tussen twee lussen slapen.

Wat de race nog uitdagender maakt, is dat het parcours niet is aangeduid. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat deelnemers zich een weg moeten banen dwars door de doornstruiken.

"The 2025 Barkley Marathons has begun”, schrijft Keith Dunn dinsdagochtend op X. Zijn account is al jarenlang de enige officiële bron van informatie over de wedstrijd. Journalisten of cameraploegen zijn er niet welkom.

's Nachts bleef het uitgevallen lopers regenen. De een kwam buiten tijd binnen. De ander had een checkpoint gemist en werd gediskwalificeerd. Een derde was de weg kwijtgeraakt.

Na 24 uur had nog geen enkele loper de tweede lus voltooid. Enkele uren later schrijft Dunn dat er nog slechts drie deelnemers in koers zijn, en bezig zijn aan hun derde ronde: de Japanner Tomokazu Ihara, de Amerikaan John Kelly en de Fransman Sébastien Raichon.

Na 36 uur, iets voor middernacht op woensdag, meldt Dunn dat de drie resterende lopers dermate achter op schema liggen dat ze straks niet meer mogen beginnen aan een vierde ronde.

Zelfs John Kelly niet, een ervaren en geharde ultra-atleet die in de buurt van Frozen Head State Park woont en de Barkley al drie keer wist uit te lopen.

Rond 9 uur ‘s ochtends op donderdag plaatst Dunn zijn laatste bericht

vanuit Frozen Head: "The 2025 Barkley Marathons is over. There are no

finishers.”

Of, om het in Barkley-jargon te zeggen: de winnaar van dit jaar is het

parcours.