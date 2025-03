Thomas Bach sluit IOC-congres af: "Verkiezing van Kirsty Coventry tot preses is heel belangrijk signaal"

Afscheidnemend voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft zijn waardering uitgesproken voor de verkiezing van Kirsty Coventry als 1e vrouw en 1e Afrikaanse aan het hoofd van het IOC. De Duitser zei op de afsluitende persconferentie van het IOC-congres in Griekenland dat "diversiteit en gelijkheid tussen mannen en vrouwen" onmisbaar zijn in de modernisatie van het IOC.

Coventry, een 41-jarige Zimbabwaanse ex-zwemster, werd gisteren verkozen als opvolgster van Bach, die het maximum van 12 jaar aan het roer stond van 's werelds grootste sportorganisatie.



Coventry wordt de eerste vrouwelijke en de eerste Afrikaanse IOC-voorzitter. De olympische kampioene van 2004 en 2008 op de 200 meter rugslag wordt ook de jongste voorzitter in de geschiedenis van de olympische beweging.



Op 24 juni begint ze aan een eerste ambtstermijn van 8 jaar, daarop kan nog een tweede termijn van 4 jaar volgen.



"Ik denk dat het gisteren een heel belangrijk signaal was om te laten zien dat we een echt mondiale organisatie zijn", verwoordde de 71-jarige Bach.