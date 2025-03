Straffe kost: Ewoud Vromant baant zich op één been een weg naar boven op klim van 20% tijdens Cape Epic

De Cape Epic, dat is 8 dagen mountainbiken door Zuid-Afrika. In hete temperaturen en over veel beklimmingen. Intussen zitten ze in Zuid-Afrika aan rit 5, met daarbij nog steeds Ewoud Vromant en Louis Clincke.



Vromant doet dat met een geamputeerd been, Clincke met een verlamd onderbeen. Geen evidentie voor de paralympiërs door de soms steile beklimmingen.



"Als het echt te steil wordt, zal Louis mijn fiets naar boven moeten brengen en zal ik op handen en voeten naar boven kruipen", lachte Vromant vooraf. Wel, tijdens de rit van vandaag moesten Vromant en Clincke zo'n steile beklimming over.



Maar op handen en voeten naar boven kruipen? Dat deed Vromant niet. Op een been trapte en wandelde Vromant zich een weg naar boven tijdens een klim aan 20%.



"Iemand die een rechterbeen heeft voor mijn vriend?", vroeg Clincke aan de andere zwoegende passanten.



Straffe kost. Vromant en Clincke moeten nog 2 ritten afwerken voor de Cape Epic zondag zijn einde kent.