Peter Vandenbempt zag Rode Duivels én bondscoach op harde realiteit botsen: "Weg naar herstel zal lang zijn"

De eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Rudi Garcia is helemaal niet geworden wat verwacht of gehoopt werd. De Duivels gingen in Murcia tegen Oekraïne nog wel met een 0-1-voorsprong rusten, maar ze gaven het volledig weg in een kwartier na de pauze. Veel voer na de 3-1 voor de analyse door onze radiocommentator Peter Vandenbempt.

De teneur na de wedstrijd was er een van teleurstelling, ontgoocheling en verrassing. Het was natuurlijk helemaal het omgekeerde van het debuut van Tedesco 2 jaar geleden. Dat was een kurkdroge 0-3 in een echte kwalificatiewedstrijd met inzet op het veld van Zweden. Iedereen is er zich zeer van bewust, dat was al voor deze wedstrijd, dat de weg naar het herstel redelijk lang is. Je kan niet in november nog diep comateus zijn en dan een paar maanden later gewoon met een nieuwe trainer ineens al gaan schitteren. Maar dat België op een dergelijke manier kopje-onder zou gaan in de tweede helft en dat tegen Oekraïne, de nummer 25 van de wereld voor alle duidelijkheid, niet Frankrijk, Spanje of Portugal... Dat is toch een redelijke verrassing gebleken. Ik denk toch niet dat iemand dat had zien aankomen. Want er was positivisme, er was optimisme, er was het gevoel van een nieuwe start. En dat wil je dan toch op een of andere manier bevestigd zien. Maar goed, het is niet dat er al meteen een geweldige crisissfeer hing. Maar toch een beetje het besef dat België het voorbije half jaar forse stappen achteruit heeft gezet. Ook op de wereldranglijst overigens. En dat is toch een soort weerspiegeling van de realiteit van het moment.

Romelu Lukaku legde meteen na de wedstrijd de vinger op de wonde en sprak van een mentaliteitsprobleem. Ten dele zie ik dat ook zo. Dat is wat hij zo heeft aangevoeld. Vanaf het begon te waaien in de tweede helft - eigenlijk vanaf die vrije trap op de paal van Zintsjenko, dat was een soort startschot - gaf België het helemaal prijs. Ik vond het daarvoor ook al niet geweldig, zeker niet aan de bal. België had een beetje een moeilijke openingsfase, waarin het problemen had met de druk van de Oekraïners om er voetballend uit te komen. Het vervolg van het voetbal zelf was ook maar zozo om het met een eufemisme te zeggen. Maar ze hadden na die openingsfase wel de controle. Er leek niets aan de hand, je staat op voorsprong. En dat je dan door 1 fout van Koni De Winter , na overigens niet zo'n lekkere bal van Trossard, ineens helemaal in elkaar stort, uiteenvalt en ook geen enkele reactie meer toont in het vervolg van die opeenstapeling van doelpunten... Dat heeft natuurlijk te maken met mentaliteit, kwetsbaarheid en gebrek aan ervaring. Dat is wat Lukaku zei en ook de coach op de persconferentie: je kan wel eens een fout maken en een doelpunt incasseren, maar dat betekent niet dat je meteen kopje-onder moet gaan. Lukaku had blijkbaar ook al voor de wedstrijd gezegd dat daar op moest gelet worden. Dat waren ervaringen uit het verleden, neem ik aan. Dat is dus zeker een van de elementen, maar zeker niet het enige.

Er is zeker ook sprake van een kwaliteitsprobleem, als je het vergelijkt met een aantal jaren geleden. Ik herinner me nu wel ook eens zo'n vreemde wedstrijd: in november 2018 net nadat België zijn hoogste piek had bereikt met deze Gouden Generatie. Ze stonden 0-2 voor in de Nations League in Zwitserland en verloren nog met 5-2. Dat kan een keer gebeuren, alleen hadden die hun kwaliteiten toen al bewezen. We weten al langer dat we in het defensieve compartiment geen absoluut internationale toppers meer hebben zoals tevoren. Maar alles op het verdedigende werk steken, klopt ook niet. Bij Kevin De Bruyne zag je nog wel de flitsen van klasse bij die vrije trap en met nog eens een scherpe voorzet, een diepe bal. Maar je merkt natuurlijk ook aan alles dat hij maar weinig speelt op dit moment en dat hij zoekt naar wedstrijdritme. Hij kwam er ook na een dik uur af. Lukaku voorin is nog altijd kwaliteit, maar hij had maar 20 baltoetsen over de hele wedstrijd en kon eigenlijk maar 1 keer op doel geven. Voor het overige had ik ook de indruk dat Debast het niet zo makkelijk had als verdedigende middenvelder. Dus het heeft zeker ook wel met kwaliteit te maken. Maar ik blijf ook zeggen dat als iedereen bij de les is - als het mentale probleem is opgelost, zal ik dan maar zeggen - en iedereen in vorm is, België veel en veel beter kan presteren met de spelers die voorhanden zijn dan gisteren in het laatste half uur tegen Oekraïne.

De keuzes van de bondscoach waren zeker opmerkelijk, zeker achterin. Achteraf kan je zeggen dat hij misschien toch net iets te fors heeft vernieuwd.



Hij had ingezet op het duo Mechele-De Cuyper, wat formidabel marcheert bij Club Brugge, zelfs op het niveau van de Champions League. Maar gisteren was dat naar mijn indruk toch net iets moeilijker.



Om daar dan nog de zeer onervaren Koni De Winter bij te zetten, nog maar aan zijn 2e interland toe, was misschien net van het goeie iets te veel.



Ik vind hem een mooie, sierlijke, rijzige verdediger. Hij moet zeker kwaliteiten hebben, anders sta je niet in de Serie A de hele tijd in de basis bij Genua. Maar goed, hij maakte foutjes.



De keuze voor Debast naast Tielemans, dus met 2 verdedigende middenvelders, is ook niet geweldig uitgedraaid. Ik vond hem eerlijk gezegd onwennig. Hij had net iets te veel balverlies, was net iets te veel op zijn gemak op het middenveld.



En Garcia deed geen beroep op de flyers op de flanken, met name Lukebakio, toch bezig aan een heel goed seizoen bij Sevilla, en ook niet op Doku, die de laatste tijd toch meer speelt bij City. Dat was ook opmerkelijk.



Ik denk dat het in Genk toch anders zal zijn, want je zult moeten all-in gaan, aanvallen en doelpunten maken.



Want als je optelt wat België over de hele wedstrijd - zelfs in die lange periode met controle - gecreëerd heeft, dan is dat heel en heel en heel erg weinig.