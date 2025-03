Nieuwe start voor Egan Bernal? Colombiaan maakt zijn rentree in Ronde van Catalonië na sleutelbeenbreuk

Egan Bernal (28) is volledig hersteld van een sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep in de Clasica Jaen. De Colombiaan hervat zijn seizoen in de Ronde van Catalonië, die volgende week maandag van start gaat. Zo hoopt Bernal verder te bouwen op zijn goede vorm die hij voor zijn blessure te pakken had.