Nieuwe interland, nieuwe farce voor Marc Brys als bondscoach van Kameroen: "We zaten 24 uur vast op een vliegveld"

vr 21 maart 2025 17:23

Na de sabotages van de afgelopen maanden blijft de miserie voor Marc Brys (62) in Kameroen aanhouden. De Belgische coach liet woensdag belangrijke punten liggen in de strijd om de kwalificatie voor het WK, nadat ze 24 uur vastzaten op het vliegveld. Het zoveelste opmerkelijke verhaal voor de Belg in Kameroen.

De vervelende situatie tussen bondscoach Marc Brys en Kameroen houdt niet op. Na een nieuwe farce speelde Kameroen 0-0 gelijk tegen Swaziland, dat pas 159e op de FIFA-ranking staat. De reis richting Swaziland zou niet zonder slag of stoot verlopen. Via een tussenlanding in Johannesburg zou de ex-coach van STVV en OHL met zijn spelers verder vliegen naar Nelspruit. Daar zou de wedstrijd plaatsvinden. Maar door een vertraging stonden Brys en co. plots voor een gesloten luchthaven. Het gevolg: een busrit van maar liefst 347 kilometer in helse omstandigheden. Het team arriveerde uiteindelijk om 4 uur 's nachts in hun hotel, zonder slaap en minder dan 12 uur voor de wedstrijd. Niet de ideale wedstrijdvoorbereiding.

We hebben vierentwintig uur lang op het vliegveld doorgebracht. We waren echt moe. Marc Brys - bondscoach Kameroen

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in doelpuntenloos gelijkspel. Swaziland, dat laatste staat in de poule van Kameroen, pakte hun eerste punt. Daarmee doet Kameroen een slechte zaak met het oog op de kwalificatie voor het WK. Brys was dan ook zeer duidelijk op de persconferentie achteraf: "We hebben vierentwintig uur lang op een vliegveld doorgebracht. We waren echt moe. Deze situatie had hoe dan ook invloed op de spelers en mezelf." "Ja, we hadden deze tegenstander altijd moeten verslaan. Maar we hadden opnieuw de mogelijkheid niet om goed te trainen", stelde een ontgoochelde Brys vast.

Stil statement voor de wedstrijd

Daarnaast kwam Brys voor de wedstrijd nog met een krachtig signaal richting de Kameroense voetbalbond. Zijn assistent en boezemvriend Joachim Mununga is nog steeds niet ingeschreven, waardoor Brys nog altijd zijn rechterhand moet missen. Brys klaagde al meermaals bij de voetbalbond, die onder leiding staat van Samuel Eto'o, maar kreeg tot op heden geen gehoor. Afgelopen wedstrijd was de maat vol voor de Belg. De staf zocht elkaar op bij het Kameroense volkslied, maar Brys koos bewust voor afzondering – een stil protest.

De relatie tussen Brys en de Kameroense voetbalbond blijft verzuurd. Hoelang houdt Brys het nog vol?