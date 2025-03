Met een nine-darter! Luke Littler klopt Michael van Gerwen in Premier League na hoogstaande finale in Cardiff

Luke Littler heeft donderdagavond in Cardiff de zevende avond in de Premier League darts gewonnen. In een heruitgave van de WK-finale overtroefde het 18-jarige fenomeen de Nederlander Michael van Gerwen.

Geen WK-revanche dus voor Michael van Gerwen. Net als op het wereldkampioenschap moest de Nederlander in Wales het onderspit delven tegen Luke Littler.

Littler won de zevende afspraak in de Premier League met 6-4. De jonge Engelsman zorgde in de vierde leg voor het hoogtepunt van de avond door een nine-darter te gooien. In totaal prikte hij tien 180's in het bord.



Van Gerwen van zijn kant presteerde zeker niet slecht, met een gemiddelde van 101,64 punten per 3 pijlen. Maar Littler deed met een gemiddelde van 112,5 nog een stuk beter dan de Nederlander.

Voor Littler was het de 3e toernooizege en de 5e finale op 7 Premier League-avonden. In de stand gaat hij met 21 punten Humphries (15 ptn) voor. Van Gerwen (13) wipte over de Welshman Gerwyn Price (12) naar de 3e plaats.