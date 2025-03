Lotte Kopecky begint aan haar seizoen en kijkt uit naar eerste Milaan-Sanremo: "Aan motivatie geen gebrek"

Na het overslaan van de Omloop en de Strade Bianche spelt Lotte Kopecky morgen voor het eerst een rugnummer op dit seizoen. De wereldkampioene heeft veel zin om haar seizoen te starten met Milaan-Sanremo, vertelt ze op de site van haar ploeg SD Worx-Protime.



"Het is lang geleden, dus er is aan motivatie geen gebrek. Natuurlijk heb ik de vorige koersen gevolgd en het was fijn om te zien dat de ploeg het goed deed. Maar het begon toch meer en meer te jeuken."



Wat verwacht Kopecky van de eerste vrouweneditie van Milaan-Sanremo? "Het is een mooie toevoeging op de kalender. Het is de eerste editie sinds de Primavera Rosa verdween. Hoe de koers zal verlopen, is dus moeilijk in te schatten."



"Maar ik denk dat het parcours een succes is. Sommigen zeggen dat het langer zou mogen zijn, maar het verschil zal sowieso gemaakt worden. Met 160 kilometer is het een mooie afstand voor een eerste editie."