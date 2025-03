Lewis Hamilton antwoordt met pole in sprintrace in China: "Ik ben een beetje in shock"

vr 21 maart 2025 12:04

Lewis Hamilton heeft zijn mindere debuut voor Ferrari in Australië - hij pakte er als 10e nog 1 WK-puntje - enkele dagen later al helemaal van zich afgeschud met de polepositie in de sprintrace van de GP van China. "We wisten dat de auto beter kon, maar dit had ik niet verwacht", lachte Hamilton.

Lewis Hamilton verraste vriend én vijand én ook zichzelf in Shanghai in de laatste momenten van de kwalificaties voor de sprintrace.



Nog maar zondag reed Hamilton in zijn eerste grand prix in een Ferrari naar een ontgoochelende 10e plek, onder meer door een te late pitsstop. En in de eerste oefenritten in China was hij op 3 na snelste, niet meteen een geweldige verbetering. Maar hij knalde even later wél naar de sprintpole.



"De race in Melbourne was een ramp", klonk het vandaag luid en duidelijk bij Hamilton na zijn succes. "We wisten dat er veel meer mogelijk was met de auto, maar we kregen het er gewoon niet uit."



"Ik had dit resultaat dan ook niet verwacht, maar ik ben zo blij en zo trots."



"Ik houd van dit circuit (hij won al 6x de GP van China, red) en de auto kwam tot leven. Het team leverde een geweldige job om de auto klaar te krijgen. Ik ben een beetje in shock."

De 40-jarige Hamilton reed de snelste tijd in Q1, Australië-winnaar Lando Norris deed hem dat na in Q2, maar de Brit maakte in Q3 een fout in zijn dominante McLaren.



Waarop Hamilton zijn kans rook en de zevenvoudige wereldkampioen greep die ook met minder dan een minuut op de klok.



Zijn 1'30"849 is een snelheidsrecord op het Shanghai International Circuit. Hij had 18 duizendsten voorsprong op Max Verstappen (Red Bull). "Echt?", was zijn eerste reactie over de teamradio. Hij kon het niet geloven.



"En ik kan het nog steeds niet. Mclaren was constant zo snel: in de winter, de vorige race en ook vandaag."



Op de tweede rij staat de McLaren van Oscar Piastri, met de tweede Ferrari van Charles Leclerc. Norris was pas 6e.



Het was van 2023 en Hongarije geleden dat Hamilton nog eens op een pole mocht staan. "Het is niet de belangrijkste pole, maar dit geeft me toch veel inspiratie voor morgen. Ik wil nog meer uit de auto krijgen en zien of we opnieuw competitief kunnen zijn."