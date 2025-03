Het mysterie voor Milaan-Sanremo: hoe Biniam Girmay zich in alle luwte klaarstoomde voor "de koers van zijn dromen"

vr 21 maart 2025 14:25

In de meeste favorietenlijstjes wordt hij genegeerd. Maar niemand die zo gefixeerd heeft toegewerkt naar Milaan-Sanremo als Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). "Eigenlijk heeft Bini een hoogtestage van 2,5 weken achter de rug", verklapt zijn trainer Frederik Veuchelen.

Wie de voorbije 4 weken de resultaten uitspitte, zag nergens de naam van Biniam Girmay opduiken. De Afrikaanse wielerdiamant was nochtans voorzien voor het openingsweekend. Maar Girmay (24) vloog last minute over naar zijn thuisland Eritrea om de geboorte van zijn 2e dochtertje bij te wonen. De hamvraag: hoe is het gesteld met de conditie van Girmay? "Bini heeft eigenlijk een hoogtestage van 2,5 weken achter de rug. Want in Eritrea woont hij op 2.100 meter hoogte", vertelt zijn trainer Frederik Veuchelen, die op afstand meekeek naar de trainingen van Girmay. Iets wat in het verleden vaak een probleem was. "Het is geweten dat de internetconnectie in Eritrea, en dus ook bij Bini, heel beperkt is. Daardoor hoorden we hem soms lange tijd niet." "Maar de afgelopen 2 jaar hebben we daar aan gewerkt. Bini houdt zijn trainingsdata nu veel strikter bij en probeert die ook regelmatig te uploaden. Als het uploaden niet lukt, belt hij mij om te vertellen over zijn training en zijn gevoel." Ook de voorbije 3 weken kreeg Veuchelen geregeld een telefoontje uit Eritrea. "En dat was telkens een en al positiviteit. Bini is gelukkig dat er een 2e dochtertje is bijgekomen. Dat zou morgen een extra boost kunnen geven."

Positieve signalen

Girmay droomt ervan om morgen meteen in de roos te schieten. Want Milaan-Sanremo heeft een speciaal plekje in zijn hart. "Als je Bini vraag welke klassieker hij wil winnen, zal hij altijd Milaan-Sanremo antwoorden", weet Veuchelen. "Die wedstrijd staat helemaal bovenaan zijn bucketlist het is dit jaar de koers van zijn dromen." "Het is een klassieker die hem inspireert, want hij weet dat hij met wat meeval de Primavera kan winnen."

Dankzij specifieke trainingen hopen we dat Bini op of na de Poggio kan aansluiten bij de grote kanonnen. Frederik Veuchelen (trainer van Girmay)

Een blik op zijn vorige resultaten in Sanremo leert ons wel dat Girmay nog nooit meespeelde voor de knikkers op de Via Roma. "Omdat hij telkens net niet mee was met de favorietengroep. Maar daar willen we nu verandering in brengen." "Met nog meer volume en aerobe trainingen hebben we dit seizoen specifiek toegewerkt naar Milaan-Sanremo. Daardoor heeft Bini nu een bredere basis om op terug te vallen tijdens de wedstrijd." Ook de klimvezels werden op training geprikkeld. "Want als Pogacar en Van der Poel bergop demarreren, zal hij altijd iets tekortkomen." "Dankzij die specifieke trainingen hopen we dat Bini boven op de Poggio of in de afdaling de aansluiting kan maken bij de grote kanonnen." De signalen zijn alvast positief. "Dinsdag en woensdag heeft Bini op de Cipressa en de Poggio getraind. De kadans oogde heel soepel. Ook de manier waarop op hij zijn fiets zat, zijn recuperatiegevoel en zijn waardes zijn meer dan oké."

Niet leuk

Bij Intermarché-Wanty kunnen ze wel een zege gebruiken, want de teller staat dit jaar nog altijd op 0. "Het uitblijven van een zege zorgt niet voor druk, maar het is gewoon niet leuk", is Veuchelen eerlijk. "We hebben al veel pech gehad met valpartijen en zieken, waardoor de resultaten dit jaar wat uitblijven. Het is belangrijk dat daar snel verandering in komt." "Als Bini zaterdag de ban kan breken, zou dat voor een zucht van opluchting zorgen binnen ons team." "Het zou natuurlijk ook een mooie beloning zijn voor alle arbeidsijver van Bini."

Misschien zal Bini dit voorjaar wat langer in Europa blijven. Frederik Veuchelen (trainer van Girmay)