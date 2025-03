Emotionele Edward Theuns wint eerste keer in 4 jaar: "Zoontje vroeg afgelopen weken vaak of ik gewonnen had"

Na een droogte van bijna 4 jaar heeft Edward Theuns zijn handen nog eens in de lucht mogen steken. Theuns was de sterkste van een kopgroep in de Bredene Koksijde Classic, die het peloton net voorbleef.



Na zijn overwinning was Theuns wat emotioneel. "Het is echt ontlading. Ik vind mijn rol als lead-out superleuk, maar mijn zoontje begint meer en meer te beseffen wat het is. De voorbije weken vroeg hij vaak of ik gewonnen had."



"Dan moet ik keer op keer uitleggen dat het mijn taak is om Jonathan Milan te helpen winnen. Ergens doet dat pijn. Ik krijg niet vaak de kans, maar vandaag voelde ik me super."



De vorige overwinning van Theuns was al bijna 4 jaar geleden. Toen was zijn zoontje Scott nog niet geboren. "Het is onbeschrijfelijk. Ik ben superblij. Ik wil mijn vriendin en zoontje bedanken voor de steun."