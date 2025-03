Een delirium in Brasilia: Vinicius knalt Seleçao in 99e minuut voorbij Colombia met oogstrelende krul

In de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificaties heeft Brazilië pas in de slotfase afstand kunnen nemen van Colombia. Met een machtige knal diep in de extra tijd kroonde Real Madrid-speler Vinicius Junior zich tot matchwinnaar.

Na een vroege penalty van Raphinha en de gelijkmaker van Luis Fernando Diaz vlak voor de rust bleef Brazilië-Colombia de hele 2e helft in balans.

Een puntendeling leek in de maak, tot Vinicius Junior die in de toegevoegde tijd alsnog toesloeg. In de 99e minuut schonk hij Brazilië alsnog de volle buit met een geweldige knal in de verste hoek, het stadion in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia daverde op zijn grondvesten.

Door de overwinning nestelt Brazilië zich op de 2e plaats in de kwalificatiepoule, na leider Argentinië. De top 6 plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de nummer 7 speelt barrages.