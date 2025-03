De sterren voor Milaan-Sanremo: hongerige outsiders hijgen in de nek van de 2 topfavorieten

vr 21 maart 2025 23:11

Met Milaan-Sanremo snijden we het 1e van 5 monumenten aan. Twee grote kanonnen steken er met kop en schouders bovenuit. Op papier althans. De gehavende titelverdediger Jasper Philipsen moet vrede nemen met één ster.

⭐⭐⭐

Telkens wanneer Tadej Pogacar zijn rugnummer opspeldt, krijgt hij het etiket van topfavoriet. Maar in Milaan-Sanremo wilde het nog niet lukken. Is het bij zijn 5e optreden wel bingo op de Via Roma?

Wie wel al de code van Milaan-Sanremo heeft gekraakt, is Mathieu van der Poel. 2 jaar geleden mepte "Matje" op de Poggio iedereen uit het wiel, inclusief Pogacar. Herhaalt hij dat kunstje?

⭐⭐

In Italië dromen ze luidop van een opvolger voor Vincenzo Nibali. Werelduurrecordhouder Filippo Ganna etaleerde in de Tirreno alvast zijn hoogvorm en strandde 2 jaar geleden al eens op de 2e plek na MVDP. Mads Pedersen heeft dit jaar 1 grote missie: een monument afvinken op zijn bingokaart. Met zijn klimmersbenen liet de hongerige Deen vorige week alle monden openvallen in Parijs-Nice. In de Strade Bianche was Tom Pidcock "the best of the rest" na Pogacar. Milaan-Sanremo, en vooral de afzink van de Poggio, is nog meer koren op zijn molen.

⭐