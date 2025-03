De sterren voor Milaan-Sanremo bij de vrouwen: Kopecky en Vos trekken de kar, Italiaanse thuisrijdsters willen verrassen

vr 21 maart 2025 23:12

In haar eerste koers van het seizoen is Lotte Kopecky meteen topfavoriete. De wereldkampioene zal in de eerste Milaan-Sanremo voor vrouwen vooral moeten afrekenen met een rist Nederlandse en Italiaanse uitdagers.

⭐⭐⭐

Het is koffiedik kijken met welk vormpeil Lotte Kopecky haar eerste koers van het jaar aansnijdt. De wereldkampioene is er wel op gebrand om na de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ook de laurierkrans in Milaan-Sanremo te veroveren. "Stem je koers af op Marianne Vos en je zal dicht bij de hoofdprijs komen", zei Ine Beyen in haar vooruitblik. Tot haar 37e moest Vos wachten om Milaan-Sanremo te rijden, een koers die spek naar haar bek zou kunnen zijn.

⭐⭐

Omdat ze minder een afwerker is dan Kopecky en Vos, staat Demi Vollering een trede lager. De Strade-winnares heeft wel haar klimmersbenen als wapen. Kan ze daarmee het verschil maken op de Cipressa of de Poggio? De tifosi hopen natuurlijk op een Italiaanse laureate. Dan lijkt Elisa Balsamo de beste troefkaart. De 27-jarige Italiaanse is katterap, kan een heuvel over en tankte vorig weekend vertrouwen met winst in de Trofeo Binda. Elisa Longo Borghini beleefde dan weer een offday in de Strade Bianche, maar moet in staat zijn om mee oorlog te maken op de Cipressa en de Poggio.

⭐