Cercle Brugge promoveert assistent Jimmy De Wulf tot hoofdcoach na ontslag van Feldhofer

Cercle Brugge legt zijn lot in handen van Jimmy De Wulf. De assistent-coach krijgt bij de Vereniging promotie na het ontslag van Ferdinand Feldhofer. "We kiezen voor een vertrouwd gezicht", klinkt het.

Geen compleet nieuw gezicht dus in Brugge om Cercle door de Relegation Play-offs te loodsen: T2 Jimmy De Wulf neemt in Jan Breydel het roer over na het ontslag van Ferdinand Feldhofer. Cercle dacht ook aan Besnik Hasi, maar die werd weggekaapt door Anderlecht.

Met De Wulf kiest de Vereniging voor een figuur die Cercle door en door kent. Hij speelde zelf jarenlang voor Cercle en is er al sinds 2014 aan de slag als coach, eerst bij de jeugd en sinds een tijdje ook als assistent bij het A-team.

"Binnen Cercle wordt Jimmy gezien als een harde werker en gepassioneerde coach. In het verleden had hij onder andere een belangrijk aandeel in de doorstroming van jeugdproducten als Charles Vanhoutte, Olivier Deman en Thibo Somers", klinkt het op de website van Cercle.

"Na enkele seizoenen als assistent-coach, acht de Vereniging nu de tijd rijp om hem voluit zijn kans te geven als hoofdcoach om het behoud dit seizoen te verzekeren. Met Jimmy aan het roer kiezen we voor een vertrouwd gezicht binnen de werking en iemand die de Vereniging én de competitie erg goed kent."

De Wulf: "Heel Cercle weet dat we voor enkele cruciale weken staan. Nu is het belangrijk om de komende wedstrijden met de juiste mindset aan te vatten. Als team en als coaching staf zullen we er alles aan doen om onze huidige opdracht tot een goed einde te brengen."

Cercle heeft ook een nieuwe assistent aangetrokken. De 37-jarige Robin Peter is de nieuwe T2. De Duitser was tot februari aan de slag als hoofdtrainer bij de Nederlandse tweedeklasser FC Emmen.