Weer een nieuwe coach bij Anderlecht: Besnik Hasi vervangt David Hubert met onmiddellijke ingang

do 20 maart 2025 09:04

David Hubert verving in september Brian Riemer, Besnik Hasi maakte RSCA kampioen in 2014.

Ook Anderlecht kiest ervoor om met een nieuwe trainer aan de play-offs te beginnen. David Hubert betaalt de prijs voor de wisselvallige resultaten en prestaties. Besnik Hasi, die nog maar net door KV Mechelen werd ontslagen, is zijn opvolger. Hasi is een ex-speler en ex-coach van Anderlecht. In 2014 bezorgde hij Anderlecht als coach de titel. "Hij heeft de ervaring", luidt het.

Toen het begin dit seizoen niet goed liep met Brian Riemer toverde Anderlecht half september met David Hubert een opvallend wit konijn uit zijn hoed. De 37-jarige schoof als interimaris door van bij de U18, maar deed het zo goed, dat hij op 10 oktober definitief zijn kans kreeg.



Aanvankelijk beterde het spel van de recordkampioen met ook enkele opvallende resultaten in Europa, maar de voorbije maanden sloeg de machine weer aan het sputteren, ook geplaagd door een resem blessures.



In de Europa League liet Anderlecht een uitstekende uitgangspositie nog liggen, in eigen land viel het spelpeil ver terug. De wisselvalligheid sloeg toe. De Anderlecht-fans begonnen te morren.



Eind februari was Union weer de ploeg van 't stad, dat met 0-2 kwam winnen in het Astridpark. Na een korte opleving tegen Standard (0-2) volgde een smadelijke nederlaag bij Westerlo (2-0) en op de slotspeeldag van de reguliere competitie was Cercle de betere ploeg, maar mocht Anderlecht blij zijn dat het won (3-0).



Anderlecht haalde wel nog de bekerfinale, op 4 mei tegen Club Brugge, maar dat was eigenlijk nog het enige lichtpuntje.

"Hernieuwde dynamiek voor beslissende fase"

De Brusselse club kiest nu eieren voor zijn geld voor de play-offs. Exit Hubert na 38 wedstrijden, enter Hasi, pas enkele weken geleden ontslagen bij KV Mechelen.



De 53-jarige Kosovaarse Albanees tekende een contract tot eind dit seizoen mét optie op verlenging voor onbepaalde duur.



Hasi is geen onbekende voor het huis: hij speelde er van 2000 tot 2006, was er 4 seizoenen assistent-coach en 3 seizoenen hoofdcoach. In 2014 pakte hij als T1 de titel. Sportief directeur Olivier Renard licht de beslissing toe in een persbericht: "We zijn David dankbaar voor zijn werk de afgelopen maanden. We kiezen er nu voor om de beslissende fase van het seizoen aan te vangen met een andere hoofdcoach en een hernieuwde dynamiek."



"Besnik Hasi kent het klappen van de zweep in het Belgische voetbal en heeft bovendien ervaring met de veeleisende omgeving van Anderlecht."

Hasi kent het klappen van de zweep in het Belgische voetbal en heeft ervaring met de veeleisende omgeving van Anderlecht. Sportief directeur Olivier Renard

Hasi wordt vanmiddag om 14 uur aan de pers voorgesteld. "Ik ken dit huis en de verwachtingen die gepaard gaan met het instituut. Het is een plezier om opnieuw aan het hoofd te staan van het eerste elftal van paars-wit", liet hij al optekenen.



Anderlecht begint als 4e aan de play-offs, Hasi moet de club naar Europees voetbal leiden en als het even kan met de beker ook een eerste prijs bezorgen sinds de laatste titel van 2017.

5e coachwissel in laatste maand