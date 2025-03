Voormalig F1-eigenaar Eddie Jordan, ontdekker van Michael Schumacher, op 76-jarige leeftijd overleden

Voormalig F1-eigenaar Eddie Jordan is donderdag op 76-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Onder Jordan maakte 7-voudig wereldkampioen Michael Schumacher zijn debuut in de F1.

Hij liet in zijn renstal onder meer 7-voudig wereldkampioen Michael Schumacher debuteren, tijdens de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps in 1991. De Duitser werd echter al na één race weggekaapt door concurrent Benetton.

Jordan was van 1991 tot 2005 met het gelijknamige team Jordan Grand Prix actief in de Formule 1, goed voor een totaal van 250 GP's.

Ook onder meer onze landgenoten Thierry Boutsen en Bertrand Gachot -die in het begin van zijn carrière onder Belgische vlag reed -, de Braziliaan Rubens Barrichello en de Brit Damon Hill kwamen voor het team uit.



Jordan verkocht het team in 2005 aan Midland en was nadien nog in de paddock aan de slag als analist voor BBC en Channel 4. Hij was ook kortstondig presentator van het populaire tv-programma Top Gear.



De Ier leed de voorbije twaalf maanden aan een agressieve vorm van blaas- en prostaatkanker, met uitzaaiingen naar de ruggengraat en het bekken.