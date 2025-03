Van Hasi last minute afsnoepen bij Cercle tot poging om Hubert weer T2 te maken: de dolle dag op Anderlecht

Een beslissing die de volledige Belgische voetbalwereld verrast heeft. Anderlecht ruilt vlak voor de play-offs David Hubert in voor oude bekende Besnik Hasi. Opmerkelijk, want die eerste zat gisteren nog samen met fans en laatstgenoemde wilde zijn krabbel zetten bij Cercle Brugge. Een reconstructie van de afgelopen dag in het Lotto Park.

Een aanbod waar de 53-jarige Albanees wel oren naar heeft. Tenslotte koestert hij mooie herinneringen aan zijn tijd in het Lotto Park én is het zijn (laatste?) kans om zich te bewijzen aan de Belgische top.

Hasi is klaar om zijn handtekening te zetten bij de Vereniging, tot plots sportief directeur Olivier Renard belt. Het voorstel: in plaats van tegen degradatie vechten, Anderlecht aan bekerwinst en dus ook Europees voetbal helpen.

Nog opvallend in deze onverwachte omwenteling: Hubert heeft nu de mogelijkheid om ook in de voetsporen te treden van zijn vervanger.

"Er zijn twee mooie clubs die een coach zoeken: KV Mechelen en Cercle Brugge", oppert Vandenbempt. De ex-club van Hasi en zijn laatste flirt, dus.

Een goede optie voor de jonge coach, die dan toch aan de kant werd geschoven na een dolle avond op de club?

"Nu, Hubert is niet verbrand. Het is geen prettige start die hij heeft genomen. Maar een club in transitie leiden op het allerhoogste niveau is niet evident."

"Er waren ook ondankbare omstandigheden bij Anderlecht, met heel wat blessures. Dus de gentleman Hubert heeft toch genoeg adelbrieven om elders een kans te krijgen als T1", besluit Vandenbempt.

Al had hij 24 uur geleden niet verwacht die adelbrieven nodig te hebben.