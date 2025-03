Transferkoorts in Wattage-minicompetitie: Boonen gelooft in Italiaan, Uytterhoeven overweegt dubbele transfer

vr 21 maart 2025 11:04

In de Sporza Wielermanager broeden de Wielerclub Wattage-leden op transferplannetjes. Tom Boonen klikt Ganna blindelings in zijn team ten koste van De Lie. Mark Uytterhoeven heeft zelfs 2 transfers in zijn koker zitten.

Money time in de Sporza Wielermanager, want met het eerste monument voor de deur liggen er heel wat punten voor het rapen. Tom Boonen (leider in de minicompetitie) weet al met welke inkomende transfer hij het verschil wil maken. "Filippo Ganna wordt een van de grote mannen de komende weken." "Ik wou Ganna al sowieso in mijn team brengen, alleen was het nog afwachten voor wie. Nu is het duidelijk dat De Lie eruit moet."

Wat ik met Kwiatkowski ga doen? Naar de dokter sturen, natuurlijk. Mark Uytterhoeven

Ook Mark Uytterhoeven (3e in de minicompetitie) zet het grove geschut in. Hij gaat liefst 2 transfers opgebruiken. "Ook bij mij gaat De Lie eruit, net als Kwiatkowski. Die heeft blijkbaar een ontsteking aan zijn knieschijf." Waarop Ruben Van Gucht vraag wat Uytterhoeven met Kwiatkowski gaat doen. "Naar de dokter sturen, natuurlijk."

Bakelants hoopt op Van Gils

Bakelants greep al in vóór Nokere Koerse. De rode lantaarn in de minicompetitie kocht voorjaarsrevelatie Lukas Kubis voor een prikje. "Kubis had bijna meteen gerendeerd, want in Nokere Koerse was hij echt heel sterk. Maar uiteindelijk sprokkelde hij maar enkele puntjes met zijn 9e plek."



In Milaan-Sanremo hoopt Bakelants op een glansprestatie van Maxim Van Gils, die voorlopig nog niks opleverde in de Wielermanager. "Van Gils zou zaterdag wel eens de beste Belg kunnen zijn. Hij kan de grote namen volgen."