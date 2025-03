Opnieuw miljoenentransfers voor Chelsea: het neemt twee jonkies over van Sporting Lissabon voor 74 miljoen

De jonge Quenda, die op de rechtsbuiten speelt, wordt bestempeld als een van de grootste talenten van het Portugese voetbal. Hij mag nog een jaartje langer rijpen in de Portugese leerschool en trekt pas in juli 2026 naar Chelsea.

Chelsea investeerde de vorige 2 seizoenen samen nog 740 miljoen euro in nieuw talent. The Blues lijken op dat elan verder te gaan door nog voor de start van het nieuwe seizoen twee nieuwe jonkies vast te leggen voor een indrukwekkend bedrag.

Met de komst van Quenda en Essugo zal Chelsea volgend seizoen 89 professionele spelers onder contract hebben liggen, maar ondanks de koopwoede volgen de resultaten nog niet.

Chelsea staat 4e in de Premier League, op 21 punten achterstand van leider Liverpool. Daarnaast werden The Blues al uitgeschakeld in de FA Cup tegen Brighton (2-1) en gingen ze in oktober onderuit in de EFL Cup tegen de uiteindelijke winnaar Newcastle (2-0).

De Engelse topclub is enkel nog in de running voor de Conference League. In de kwartfinales nemen ze het op tegen Legia Warschau uit Polen.