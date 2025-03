Nog 448 dagen tot het WK, maar één land heeft nu al ticket beet: Japan verzekert zich als eerste van eindronde

Nog 448 dagen tot de bal rolt op het WK in 2026, maar Japan heeft zich vandaag al als eerste land geplaatst voor het WK voetbal door Bahrein met 2-0 opzij te zetten. Een opmerkelijk verhaal want terwijl de Japanners dus nu al zeker zijn van hun plaats op het WK, moeten de Rode Duivels nog beginnen aan hun kwalificatiewedstrijden.

Door Bahrein met 2-0 over de knie te leggen, staat Japan met 19 punten comfortabel aan de leiding in hun Aziatische poule. Daar houdt het na 7 speeldagen onder meer Australië, Saudi-Arabië en China achter zich.

Geen klinkende naam als Argentinië, Brazilië of Frankrijk, maar wel Japan heeft zich vandaag als eerste land verzekerd van de eindfase van het WK dat volgende zomer zal plaatsvinden in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

In Azië hebben ze de WK-kwalificatiecampagne in september van vorig jaar al op gang getrapt. Zo is Japan op meer dan een jaar van de start van het WK al zeker van hun deelname, terwijl ze er in Europa nog aan moeten beginnen.

Vandaag start de WK-kwalificatie voor de (meeste) Europese ploegen. De ploegen die Nations League spelen (o.a. de Rode Duivels), halen hun eerste wedstrijden op een later tijdstip in.



In juni beginnen de Rode Duivels aan hun WK-campagne. Op 6 juni trekken de Belgen naar Noord-Macedonië. Drie dagen later ontvangen ze Wales in eigen land.



Japan kwalificeerde zich als eerste niet-gastland, want uiteraard zijn de gastlanden Canada, de Verenigde Staten en Mexico automatisch gekwalificeerd. Het WK van 2026 zal het eerste eindtoernooi worden waarbij 48 landen zullen strijden om de wereldtitel.