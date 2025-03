NBA: Toumani Camara helpt Portland met 15 punten aan belangrijke zege tegen Memphis

In de NBA heeft Portland vannacht gewonnen van Memphis, de derde zege op rij voor het team van Toumani Camara. Daarmee mogen de Blazers nog steeds dromen van een plekje in de play-offs.

Toumani Camara had de vorige wedstrijd van Portland gemist door een blessure, maar tegen Memphis was onze landgenoot opnieuw op de afspraak.

Camara stond in de starting five en was in 32 minuten goed voor 15 punten (3 driepunters), 3 assists en 2 rebounds.

Deni Avdija was de uitblinker bij de Blazers met 31 punten, 16 rebounds en 8 assists in de 115-99-zege tegen Memphis, dat sterspeler Ja Morant miste.

Voor Portland was het de 3e overwinning op een rij, waarmee de Blazers nog altijd mogen dromen van een plekje in de Play-ins. Camara en co tellen 2 nederlagen meer dan concurrenten Dallas en Phoenix.