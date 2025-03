Na 2,5 jaar wint woelwater Kyrgios nog eens in het enkelspel: "Ik had nooit gedacht dat ik nog zou kunnen tennissen"

Nick Kyrgios heeft op het ATP 1.000-toernooi van Miami nog eens van de overwinning geproefd. In de eerste ronde versloeg de 29-jarige Australiër de Amerikaan Mackenzie McDonald in drie sets. Voor Kyrgios is het de eerste overwinning in het enkelspel sinds oktober 2022.

Na aanslepende blessures aan zijn pols, voet en knie is Nick Kyrgios teruggezakt naar plaats 892 op de wereldranking.

Met uitzondering van een nederlaag in de eerste ronde in Stuttgart in juni 2023 speelde de Australiër geen wedstrijden tijdens de seizoenen 2023 en 2024.

Sinds zijn terugkeer begin dit jaar verloor Kyrgios drie wedstrijden op rij. Vorige week moest hij op het toernooi van Indian Wells de strijd zelfs nog vroegtijdig staken door een nieuwe blessure aan zijn rechterpols.

Ondanks alle twijfels kon de woelwater gisteren na 2,5 jaar nog eens een overwinning boeken in het enkelspel. Nadat hij de eerste set verloren had, knokte hij zich in 3 sets alsnog voorbij de Mackenzie McDonald (ATP-101).