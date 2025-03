Na 131 jaar eindelijk "een historisch feit": hoe veroverde Kirsty Coventry als eerste vrouw de troon van het IOC?

do 20 maart 2025 17:43

Na 131 jaar is het IOC niet langer een mannenbastion. De Zimbabwaanse Kirsty Coventry werd in Griekenland verkozen tot allereerste vrouw aan het hoofd van de sportwereld. Hoe ze dat klaargespeeld heeft? "Ze was een zeer loyale dienaar van uittredend voorzitter Thomas Bach", legt Sporza-journalist David Naert uit.

"Een historisch feit." Dat is het minste wat je kan zeggen van de verkiezing van Kirsty Coventry. De Zimbabwaanse werd donderdagavond uitgeroepen tot nieuwe voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité - noem het gerust een van de belangrijkste functies in de sportwereld. De 41-jarige zorgt voor een mijlpaal, want ze is de allereerste vrouw en de allereerste Afrikaan in de 131-jarige geschiedenis van het IOC die de rol mag vervullen. "Tot nu toe was het een clubje voor Europese of Noord-Amerikaanse voorzitters. Maar dat is vandaag veranderd", schatte David Naert de verkiezing in. Dat ze ook nog eens in één enkele stemronde verkozen werd, zorgde ervoor dat de verrassing nóg wat groter was bij alle volgers. "Dat was erg straf", oordeelde Naert.

Coventry kon wel rekenen op de steun van uittredend voorzitter Thomas Bach. En je mag niet vergeten: de stemgerechtigden zijn de leden van het IOC. David Naert

Maar net het feit dat het al na één ronde beklonken was, bleek doorslaggevend. "Ja, toen je hoorde dat het al na één ronde beslist was, had je al een indicatie dat het Coventry zou kunnen worden", klonk het bij onze kenner. "Er waren in totaal 7 kandidaten, met toch een aantal sterke figuren. Sebastian Coe van de internationale atletiekbond, bijvoorbeeld. Of Juan Antonio Samaranch, zoon van de gewezen IOC-voorzitter. Die had een sterke campagne gevoerd en blijkbaar veel mensen overtuigd." "Maar Coventry kon wel rekenen op de steun van uittredend voorzitter Thomas Bach. En je mag niet vergeten: de stemgerechtigden zijn de leden van het IOC. Dat waren er vandaag ruim 90." "Wel, twee derde daarvan is benoemd onder Bach. En die zijn wel loyaal gebleven tegenover die voorzitter." "Men was er redelijk zeker van dat ze wel één stemronde trouw zouden blijven, maar als er dan geen meerderheid was voor Coventry? Dan zouden ze toch voor anderen gaan stemmen." "Maar kijk, het pleit was al beslecht: de meerderheid was na één ronde voor Coventry."

Coventry haalde het met een duidelijke voorsprong.

Afspraakje met Trump

Hoe ze de klus klaarde, is dus blootgelegd. Maar er blijft nog een raadsel over: wie is Kirsty Coventry eigenlijk? "Haar topsportcarrière mag er zeker zijn", stelde Naert haar voor. "Ze heeft aan meerdere Spelen deelgenomen en meerdere medailles gewonnen, waarvan 2x goud op de 200 meter rugslag." "Ondertussen is ze al goed 5 jaar minister van Sport in Zimbabwe. Ze speelt ook een voorname rol in het nationaal olympisch comité daar en was al een tijdje IOC-lid." "Niet dat ze daar opviel met ideeën of initiatieven, maar ze is wel een zeer loyale dienaar van het bewind van Bach geweest."

Coventry zal binnenkort kennis moeten maken met Trump, want de volgende Spelen zijn die van LA in 2028. David Naert