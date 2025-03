Landgenoot Pierre-Olivier Beckers (64) verkozen tot vicevoorzitter van Internationaal Olympisch Comité

do 20 maart 2025 14:37

Belgische présence aan de top van de sportpiramide. De Brusselaar Pierre-Olivier Beckers is donderdagmiddag verkozen tot vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Hij was de enige kandidaat en krijgt nu een mandaat van 4 jaar. "Ik wil voortbouwen op het enorme succes van de Spelen van Parijs in 2024", reageert hij.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) telt vier vicevoorzitters en daar is Pierre-Olivier Beckers binnenkort één van. De Brusselaar raakte vandaag verkozen tijdens de 144e IOC-sessie in het Griekse Olympia. Beckers had de voorbije jaren al zijn strepen verdiend. Onze landgenoot is al twaalf jaar lid van het IOC en zwaaide van 2004 tot 2021 de plak als voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Daarnaast was hij op de afgelopen Olympische Spelen in Parijs de voorzitter van het coördinatiecomité en is hij vicevoorzitter van diezelfde instantie voor de 34e Olympiade, over 3,5 jaar in het Amerikaanse Los Angeles. Hij werd recent ook aangesteld als voorzitter van de coördinatiecommissie voor de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen.

Ik wil voortbouwen op het enorme succes van de Spelen van Parijs in 2024, die ik sinds 2017 heb gecoördineerd. Pierre-Olivier Beckers