Kan Maxim Van Gils zich na ziekte meteen weer bewijzen in Sanremo? "Ik moet de toppers kunnen volgen"

Zelfs na enkele lastige weken door griep duikt zijn naam op in de favorietenlijstjes van Milaan-Sanremo. Maxim Van Gils hoopt er zaterdag beter te doen dan zijn 7e plek van vorig jaar. Maar is hij daarvoor wel al voldoende hersteld? "Ik ben goed genoeg voor een koers als Sanremo, maar nog niet voor koersen als Luik", vertelde hij vooraf.

Maar dat was een foute inschatting. "Want toen ik thuiskwam, ben ik serieus ziek geworden. Ik heb koorts en griep gekregen en heb er toch stevig van afgezien."

"Ik had redelijk slechte nachten en veel slijmen, maar overdag ging het perfect. We dachten dus dat het allergieën waren."

Onze landgenoot was ziek geworden en kon zijn 3e plek op het Toscaanse grind niet verdedigen. "Ik was eigenlijk al aan het sukkelen in de Ruta del Sol", vertelde hij daar deze week over - terwijl hij er wel een rit won.

"Voor zaterdag moet het dus genoeg zijn. Ik ga ervan uit dat ik zal kunnen volgen, maar ik zou nog niet in orde zijn voor Luik-Bastenaken-Luik of de Ronde van Catalonië. Daarvoor moet er nog wel wat bij."

"Ik heb wel vertrouwen in mezelf", klonk het positief. "Anders zou ik hier niet zijn. We zijn er vrij zeker ben dat ik in orde ben voor Sanremo. Zeker omdat de klimmetjes er niet super lang zijn. Je moet vooral explosief zijn."

Van motivatie gesproken. Alleen start hij dus met een groot vraagteken boven zijn hoofd: is zijn vorm al voldoende om te overleven en grootmeesters al Van der Poel of Pogacar te volgen?

Gemengde signalen in het kamp van Van Gils. Misschien kan het thuisvoordeel hem zaterdag wel over de streep trekken. Sinds januari is onze landgenoot in de buurt van de aankomstzone gaan wonen.

De Poggio en de Cipressa hebben dus al geregeld op zijn trainingsroute gelegen. Al had hij die niet meteen nodig om zichzelf aan zijn werkpuntje van vorig jaar te herinneren.

"Wat er dit jaar anders moet om dichter te eindigen? Beter de Cipressa en de Poggio opdraaien", was hij vastberaden. "Ik zat op allebei te ver. Op de Poggio heb ik ook lang gewacht om op te schuiven, maar daar moet je zo snel mogelijk in de top 7 zitten."

Daar kan zijn team hem wel een handje bij helpen. "Klopt, er zullen veel renners zijn die mijn ploeg zouden willen voor Sanremo. Het is een heel sterke ploeg met veel ervaring, zeker om naar de klimmetjes te gaan."

En met Laurence Pithie heeft Red Bull-Bora-Hansgrohe nog een troefkaart in handen. "Hij is iets sneller, ik klim iets beter. We zullen elk onze eigen koers rijden", vertelde hij over zijn ploegmakker.