Geen nieuwe Buffon in het Italiaanse elftal: zoon van topkeeper kiest voor interlandcarrière bij Tsjechië

De jonge Buffon is nu in Praag voor een trainingskamp met de Tsjechische selectie onder 18 jaar ter voorbereiding op een toernooi in Portugal.

De 17-jarige Buffon debuteerde op 9 maart in het profvoetbal onder Filippo Inzaghi bij Serie B-club Pisa, welliswaar met een korte invalbeurt in de 84e minuut.

"Ik heb er met mijn familie over gesproken en we hebben besloten dat spelen voor Tsjechië de beste optie is voor mijn carrière en ontwikkeling als voetballer", zei Louis in een interview met de Tsjechische voetbalbond.



Vader Gianluigi Buffon, onder meer tien keer landskampioen met Juventus en wereldkampioen met Italië in 2006, raadde hem de keuze voor Tsjechië naar eigen zeggen zelfs aan.

“Hij heeft me geadviseerd om voor Tsjechië te spelen omdat het voor mij de beste is om me als speler te ontwikkelen”, aldus Louis,