Fem van Empel last een pauze in: "Beste stap voor mijn mentale gezondheid"

Fem van Empel (22) zal een tijdje wegblijven van de wegkoersen. De wereldkampioene veldrijden deelt op Instagram dat ze "momenteel kampt met enkele uitdagingen". In overleg met haar team Visma-Lease a Bike zet Van Empel even een stap opzij.

Afgelopen winter was Fem van Empel in het veld niet zo dominant als de voorbije jaren, maar de Nederlandse verlengde in Liévin wel haar wereldtitel veldrijden.

Van Empel zette na het WK een punt achter haar crossseizoen en begon 2 weken geleden in de Strade Bianche aan haar wegcampagne.

Van Empel werd er 31e en zondag gaf ze op in de Trofeo Binda, weliswaar nadat ze andere rensters had geholpen na een valpartij.

Vandaag schrijft Van Empel op Instagram dat haar voorjaar voorlopig beperkt blijft tot die 2 Italiaanse wegkoersen.

"De voorbije jaren zijn een geweldige trip geweest met onder meer drie wereldtitels in het veld", vat Van Empel haar mededeling aan. "Dat heeft veel toewijding en dagelijkse inzet gevergd."

"Momenteel kijk ik tegen enkele uitdagingen aan. Na overleg met mijn team hebben we beslist dat een pauze de beste stap is voor mijn mentale gezondheid en welzijn."

"Ik focus me op mijn herstel en probeer sterker terug te komen", besluit ze.