De sterren voor de Bredene Koksijde Classic: Belgische sprintrevelatie klopt de Nederlandse kampioen

vr 21 maart 2025 07:14

Daags voor Milaan-Sanremo gaan we in West-Vlaanderen op zoek naar een verse naam op de erelijst van de Bredene Koksijde Classic. Nog op zoek naar een kopman voor de Sporza Wielermanager? Dit zijn onze suggesties.

⭐⭐⭐

Zijn schouder is dan wel zwaar gehavend na een val, toch bijt Milan Fretin op zijn tanden. In Nokere Koerse werd de sprintontdekking 4e. Trekt hij zijn keurige voorjaarsvorm door tot aan de kust? Een jaar geleden moest Dylan Groenewegen nog vrede nemen met de 2e plaats. De Nederlandse kampioen is na een val in de UAE Tour nog een beetje op zoek naar zichzelf, maar in dit veld is hij op papier een van de snelste mannen.

⭐⭐

Gerben Thijssen liet vorig jaar een prima kans liggen en eindigde 3e in Koksijde. Veegt hij vandaag eindelijk de nul weg van Intermarché-Wanty? Luke Lamperti heeft zijn nul woensdag weggepoetst, althans de nul qua koersdagen. Nokere Koerse was zijn seizoensdebuut en de Amerikaan eindigde keurig 3e. Scoren op Belgische bodem, je hoeft het Matteo Moschetti niet te leren. Twee weken geleden was hij de snelste in de GP Criquielion, woensdag eindigde hij 2e in Nokere.

⭐