Dan toch gedeclasseerd: Belgische dressuurploeg verliest 8 maanden na Spelen vijfde plek door positieve dopingtest

Tijdens een controle op 3 augustus werd bij Domien Michiels het verboden product dorzolamide aangetroffen. Dat werkt vochtafdrijvend en daarom is gebruik ervan niet toegestaan.

Onze 41-jarige landgenoot kon echter aantonen dat er geen sprake was van schuld of nalatigheid. Hij had zijn hond oogdruppels toegediend met daarin het product in kwestie. Zo raakte dorzolamide in zijn lichaam.

Michiels, die in Parijs zowel deelnam aan de individuele als de teamcompetitie, kreeg dan ook geen voorwaardelijke schorsing opgelegd. Hij werd wel gediskwalificeerd voor de individuele competitie.

8 maanden na de Olympische Spelen zijn nu ook de punten van Michiels geschrapt in de teamcompetitie. Dat blijkt uit het geüpdatete klassement van de overkoepelende organisatie van de paardensport FEI.



Daardoor zakt België naar de 10e en laatste plaats in de teamcompetitie. In de nieuwe rangschikking prijkt Frankrijk nu op de 5e plaats.