Boston Celtics wordt duurste sportclub ooit en verandert voor recordsom van 5,6 miljard euro van eigenaar

De Boston Celtics krijgen een nieuwe eigenaar. De regerende kampioen in de NBA komt in handen van de steenrijke William Chisholm. De Amerikaan betaalt maar liefst 5,6 miljard euro aan de familie Grousbeck, die de legendarische basketbalfranchise sinds 2002 in handen heeft. Nooit eerder werd er meer betaald voor een sportclub.