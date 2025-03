Besnik Hasi als regisseur in de play-offs: scoort Anderlecht opnieuw met successcenario uit 2014?

Paniekvoetbal in het Astridpark of een weloverwogen beslissing?

Met de keuze voor Besnik Hasi kiest Anderlecht in elk geval voor een beproefd recept. Niet alleen omdat de trainer het huis door en door kent, maar ook omdat het scenario al een keertje verfilmd werd.

Want Hasi die de regie overneemt bij paars-wit vlak voor de play-offs, die film hebben we al eens gezien. Voor de Anderlecht-fans was het er bovendien eentje met een happy end.

In 2014 nam T2 Hasi, na het ontslag van John van den Brom, over als T1 voor de laatste speeldag in de reguliere competitie.

In de play-offs schreef Anderlecht onder Hasi een sprookjesscenario. Op de openingsspeeldag van Play-off I werd nog verloren van Standard, daarna volgde een straffe 22 op 27.

De climax kwam er op de slotspeeldag van de play-offs: met een zege tegen Lokeren verzekerde paars-wit zich van zijn 33e titel. De Oscar voor Remonte van het Jaar was zonder meer voor Anderlecht, de Beste Regie mocht op naam van Hasi.

In het Astridpark hopen ze nu ongetwijfeld op een succesvolle remake van die kaskraker uit 2014, al bevat het scenario dit keer toch meer hindernissen. Elf jaar geleden waren er "slechts" 5 punten goed te maken, nu begint Anderlecht met een achterstand van 8 punten aan de play-offs.

Te veel om nog van de titel te mogen dromen? Of overtreft Hasi II het succes van de prequel uit 2014?