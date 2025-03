België is met amper 4 atleten op WK indoor in China: "Maar kunnen allemaal finale halen"

do 20 maart 2025 14:10

België doet van morgen tot zondag met een kleine delegatie van 4 atleten mee aan het WK indoor in China. "Het is een aderlating dat titelverdedigers Alexander Doom en Noor Vidts ontbreken, maar met de atleten die hier zijn kunnen we doorstoten naar finales", zegt delegatieleider Tom Du Pan over Eliott Crestan, Michael Obasuyi, Ruben Verheyden en Rani Rosius. Crestan mikt op een medaille.

Crestan op de 800 meter, Obasuyi op de 60m horden, Verheyden op de 1.500m en Rosius op de 60m verdedigen de Belgische kleuren.



België pakte op het WK indoor vorig jaar in Glasgow goud met Doom op de 400m, met de Tornados op de 4x400m en met Vidts op de vijfkamp. Maar Doom en Vidts achten zich onvoldoende fit na blessureleed en zegden af.



"Uiteraard is hun forfait jammer", beseft Du Pan, die binnen Atletiek Vlaanderen aan de slag is als sprint- en hordecoach.



Het WK in Nanjing volgt 2 twee weken na het Europees kampioenschap in Nederland in Apeldoorn, waar wel een groot aantal Belgen present tekende. Voor velen onder hen was dat toernooi hét piekmoment van het indoorseizoen.



"Vanuit de federatie hadden wij ook aangegeven dat het EK de prioriteit kreeg, wat niet onlogisch is aangezien het zo dicht bij huis plaatsvond", legt Du Pan uit. "Velen hebben daar dus naartoe gewerkt en daarna beslist de voorbereiding op het outdoorseizoen te starten."



"Ook dat belooft lang te worden, met het WK in Japan (in september, red). De aflossingsploegen moeten bijvoorbeeld in mei al top zijn op de World Relays om zich voor dat WK te kwalificeren."

Vidts en Doom waren goed voor goud vorig jaar op het WK in Glasgow.

Rosius landt pas vandaag

Dus doet Du Pan het in Nanjing met 4 Belgen, onder wie Crestan die vorig jaar WK-brons pakte.



"Het is een kleine selectie. Maar de 4 atleten die hier aanwezig zijn, staan wel allemaal vrij hoog op de entry list", benadrukt De Pan.



"Eliott staat op de 4e plaats, Rani op de 6e, Ruben op de 7e en Michael op 9e. De atleten die hier zijn, kunnen iets betekenen en doorstoten naar een finaleplaats."



Eliott Crestan en Ruben Verheyden vertoeven al sinds vorige week vrijdag op Chinese bodem. Michael Obsauyi kwam zondag toe.



Rani Rosius koos voor een andere aanpak. Zij arriveert pas vandaag/donderdag, twee dagen voor ze in competitie treedt. Zo blijft er voor de sprintster weinig tijd over om de pittige verplaatsing (9.000 km) te verteren en te wennen aan het tijdsverschil van 7 uur tussen België en China.

Rani wilde zoveel mogelijk van haar voorbereiding in België uitvoeren. Delegatieleider Tom Du Pan

"Rani heeft ervoor gekozen zo laat mogelijk af te reizen. Ze wilde zoveel mogelijk van haar voorbereiding in België uitvoeren", verwoordt Du Pan. "Het zal wat afwachten zijn voor haar, maar ongetwijfeld heeft ze met haar coach besproken hoe ze het moest aanpakken om in de best mogelijke omstandigheden hier aan de start te staan."

Wat verwachten de Belgische deelnemers?

Eliott Crestan loopt op vertrouwen. Hij wil zijn resultaat van vorig jaar, brons, minstens evenaren. Met zijn vormpeil zit het alvast nog snor, ondanks een veeleisend EK 2 weken geleden, waar hij zilver won. Dat zegt hij daags voor zijn aantreden in de reeksen.



"Het is de 1e keer dat ik 2 kampioenschappen loop op een paar weken tijd. Het wordt afwachten hoe mijn lichaam daarop zal reageren. Maar eerlijk gezegd had ik verwacht dat het lastiger zou worden om na het EK te recupereren."



"Ik heb hier in China al 2 echt goede trainingen kunnen afwerken. Het is afwachten hoe de eerste race zal verlopen en de benen dan aanvoelen."



Vrijdag zijn de reeksen van de 800m, zaterdag de halve finales, zondag de finale. "Het meest lastige voor mij is altijd in de finale te komen. Als ik daar geraak, weet ik dat alles mogelijk is."

Het moeilijkste is om in de finale te geraken. Eenmaal daar is alles mogelijk. Eliot Crestan

Ruben Verheyden loopt morgen zijn reeks van de 1.500 meter. Hij wil er zich kwalificeren voor de finale en revanche nemen voor zijn naar eigen zeggen "teleurstellend EK".



Twee weken geleden werd hij in Apeldoorn 7e, waarna hij er snel uitging op de 3.000 meter. In China loopt hij maar 1 nummer en wil hij beter doen. "Als je het nuchter bekijkt, is een 7e plaats geen slecht resultaat. Het is ook geen verrassing dat ik op de 3.000 meter werd uitgeschakeld tegen veel frissere jongens. Maar het was toch niet waarop ik had gehoopt. Ik ben hongerig om hier beter te doen", benadrukt hij daags voor zijn eerste race.



"Het niveau zal vergelijkbaar zijn met dat van het EK. De 1.500 meter is een heel Europees nummer. De Fransman Habz (die EK-zilver won) is er niet en er komen wat Amerikanen bij. Maar de periode van de Afrikaanse dominantie op de 1.500 meter is voorbij", legt Verheyden uit.



"Met mijn 3'34" sta ik vrij vooraan op de startlijst. De finale halen is zeker een realistische ambitie. Ik start met de mindset dat een finale goed is, maar niet goed genoeg."

Michael Obasuyi treedt zaterdag aan op de 60m horden. Hij oogt ontspannen en uitgerust. Op het EK eindigde hij 6e, waar hij met voldoening op terugblikt gezien zijn verstoorde voorbereiding door een achillespeesblessure.



"In de weken voor het EK had ik het gevoel dat ik er niet klaar voor was. Wonder boven wonder liep ik toch een goed kampioenschap, wat ik niet had verwacht. Mijn achillespees bezorgt mij al sinds midden januari problemen. De pijn is nog niet verdwenen, maar het is wel onder controle."



"Om er volledig verlost van te geraken, zou ik eigenlijk 3 à 4 weken rust moeten inbouwen. Dat is nu niet aan de orde, maar mijn team en ik weten waar we mee bezig zijn."



Om in de finale te raken zoals vorig jaar zal hij 3 keer op 1 dag moeten lopen. "Ik verwacht geen problemen. Er is natuurlijk altijd een risico. Het blijft topsport. Maar als ik mij plaats voor de finale, wordt het zeker niet de race te veel. Dan zal ik een goeie wedstrijd lopen. Het zou fantastisch zijn om met een mooi persoonlijk record mijn indoorseizoen af te sluiten."