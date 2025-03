Arnaud De Lie (9e) boekt lichte vooruitgang in Denain: "Maar het is nog steeds niet geweldig"

do 20 maart 2025 18:07

Na zijn pijnlijke offday in Nokere heeft Arnaud De Lie een dag later zijn vertrouwen een klein beetje kunnen opkrikken. De Belgische kampioen van Lotto miste in de GP de Denain de juiste slag, maar kon wel de pelotonsprint voor plek 9 winnen. "Dat geeft me toch al een beter gevoel."

"Het is om te wenen." Onze commentatoren wonden er woensdag in Nokere Koerse geen doekjes om. Arnaud De Lie werd op de kasseien zonder pardon uit de wielen gereden en moest nog voor de laatste tien kilometer het peloton al laten rijden. Het al gedeukte vertrouwen van de Belgische kampioen kreeg er zo opnieuw enkele blutsen bij. Na een gemist openingsweekend (met een 86e plaats in de Omloop) en kortstondige ziekte houdt de ellende voorlopig aan voor de kopman van Lotto. In Noord-Frankrijk kreeg De Lie een dag na Nokere al een herkansing. Hij mocht in de GP de Denain zijn zorgen van zich af proberen te rijden, en slaagde daar enigszins in. Hoewel onze landgenoot in de finale de goede slag miste, deed hij in de slotmeters iets waar hij al weken niet meer in geslaagd was: met overmacht een sprint regelen. De Lie snelde zo nog naar een 9e plek. Een opsteker, gezien de omstandigheden.

"Beter gevoel"