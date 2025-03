Anderlecht verdedigt keuze voor "vurige" Hasi: "Wissel was nodig om niet zomaar deelnemer te worden aan play-offs"

do 20 maart 2025 14:26

Een nieuw tijdperk breekt aan bij Anderlecht. Besnik Hasi krijgt opnieuw de touwtjes in handen om paars-wit uit een neerwaartse spiraal te halen. Sportief directeur Olivier Renard vond dat hij zijn verantwoordelijkheid moest nemen om het tij te keren. "Voor mij is het belangrijk dat de passie en grinta terugkeert in de ploeg", vulde Hasi in zijn persbabbel aan.

"De timing is misschien voor velen een verrassing, maar naar mijn ervaring is er nooit een goed moment voor zo'n beslissing." Een duidelijke boodschap van sportief directeur Olivier Renard als opener van de persconferentie in Anderlecht. Hij kon het niet langer aanzien hoe zijn club aanmodderde richting het einde van het seizoen. "Voor mij ging het vooral over de getoonde spelkwaliteit", gaat Renard voort. "Ik wil de play-offs anders aanvatten. Het was voor mij misschien makkelijker om niet in te grijpen en alles zijn beloop te laten gaan in de play-offs." "De wissel was voor mij nodig om geen deelnemer te worden aan de play-offs, maar echt tegengewicht te bieden. Onder David waren we onze flow een beetje kwijt. Dan moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen bij deze club met grote ambities."

Toch gaf Renard David Hubert nog de kans om aan te blijven bij Anderlecht. Als T2, of zelfs in een andere rol. "Het ging meer over de dynamiek binnen de groep, dan met de persoon. Maar hij weigerde, dus ik heb dat gerespecteerd." "Ik ben vooral blij dat Besnik Hasi hier naast me zit", aldus Renard. "Mechelen was misschien de club die het mooiste voetbal speelde. Ik hou van een vurige trainer, dus mag Besnik zichzelf zijn hier. Hij heeft veel mooie zaken laten zien, ook al was het resultaat er niet altijd." Wordt de bekerfinale zijn grote doel? "Ik hoor het woord "moet" niet graag. Hij moet in eerste plaats de ploeg beter laten spelen. Ik zeg niet dat het Hubert aan ambitie ontbrak, maar ik kreeg het gevoel dat de hoofdprijs niet zou volgen. Met Besnik willen we vol inzetten op de top 3."

Voor Besnik Hasi is het plaatje duidelijk: in 2,5 maanden Anderlecht zo hoog mogelijk krijgen mét goed voetbal. "Ik kreeg de vraag om het spel en de resultaten beter te maken. Ik was vereerd en wil de club van mijn hart uiteraard helpen", opent hij. "Ik heb dinsdagavond een telefoontje gekregen van de voorzitter. Gisterenvoormiddag zat ik samen met hem en Olivier. Toen heeft de club de beslissing genomen om me de kans te geven tot het einde van het seizoen. Het ging allemaal heel snel. " "Voor mij is het belangrijk dat de passie en grinta terugkeert in de ploeg. Met de kwaliteit die hier aanwezig is, moeten we beter zijn. Ik focus enkel op de komende 2,5 maanden. Wat erna gebeurt, is nu nog niet van belang."

Waarom kiest Hasi uitgerekend nu voor een terugkeer naar het Lotto Park? "In het voetbal draait het allemaal om het juiste moment. Na Kompany en Mazzu voelde ik me niet klaar om deze job aan te nemen. Nu was ik vrij en vond ik meteen de klik om ja te zeggen", is hij eerlijk. En daar hoort geen wrok bij door zijn eerdere ontslag. "Hoe kan je boos blijven op iets wat bijna deel van je is? Deze club heeft me alle kansen geboden. Niet dat ik hier nog veel mensen ken, want er is veel veranderd. Ook de status van Anderlecht is veranderd. Al zie ik wel progressie. Ik denk dat de nood hoog is om iets te winnen." Aan Besnik Hasi om dat de komende weken te flikken.