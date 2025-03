Alpecin-Deceuninck zet het licht op groen: Jasper Philipsen neemt deel aan Milaan-Sanremo

Jasper Philipsen kan rugnummer 1 opspelden in Milaan-Sanremo. De sprinter van Alpecin-Deceuninck kwam gisteren ten val in Nokere Koerse, maar staat zaterdag aan de start van La Primavera. "Het wordt niet gemakkelijk, maar ik wil mijn kans wagen", zegt de winnaar van vorig jaar.

Jasper Philipsen had zich na het openingsweekend in Spanje klaargestoomd voor Milaan-Sanremo, waar hij vorig jaar het zegegebaar maakte.

Voor zijn afreis naar Italië wilde Philipsen zich nog even testen in Nokere Koerse. Zijn benen draaiden gisteren bijzonder soepel, maar in de sprint liep het mis.

Philipsen kwam ten val en stapte in een ziekenwagen. Zijn deelname aan Milaan-Sanremo was plots een vraagteken, maar Alpecin-Deceuninck brengt vandaag positief nieuws.

"Jasper zal er zijn titel verdedigen, maar we moeten afwachten of hij op zijn sterkst zal zijn", schrijft de ploeg op Instagram.

"De val heeft uiteraard een grote impact op mijn lichaam gehad", vult Philipsen aan. "Door de vele schaafwonden en enkele hechtingen wordt het niet makkelijk, maar ik wil mijn kans wagen."

"Als ik me niet geweldig voel in de finale, dan zal ik uiteraard de ploeg ondersteunen", zegt de medekopman nog. "Ik ben vooral blij dat ik kan starten."