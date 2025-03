Al sinds december op "voorlopige" strafbank, maar wanneer keert Oekraïense ster terug? De vraagtekens bij Moedryk

Eén ster met een bijzonder verhaal moeten de Rode Duivels vanavond alvast niet vrezen. Mychajlo Moedryk was in Oekraïne goed op weg om het uithangbord te worden van de nationale ploeg, tot een positieve dopingtest hem vastnagelde aan de strafbank. Een plek waarvan hij vandaag nog steeds niet weet wanneer hij die kan verlaten.

Officieel was de 24-jarige winger van Chelsea "ziek" voor de Premier League-wedstrijden tegen Southampton, Tottenham en Brentford. Ook een Conference League-match moest hij aan zich laten voorbijgaan.

Begin december ging de bal aan het rollen. Of beter: stopte Mychajlo Moedryk met voetballen.

Moedryk kwam wel in actie tegen Gent in de Conference League.

Enkele dagen na de bekendmaking werd traditioneel een B-staal afgenomen. Maar duidelijkheid over het vervolg van Moedryk zijn carrière? Die kwam er allerminst.

"Ik heb nooit verboden middelen gebruikt of regels overtreden. Ik werk samen met mijn team om te onderzoeken hoe dit kon gebeuren", klonk het vanuit zijn kamp.

Een zeer relatieve opvatting van de straf, want inmiddels zijn er al 92 dagen verstreken waarin er helemaal geen nieuws kwam. En zo ook geen enkele speelminuut in het shirt van Chelsea.

Ik geloof in zijn onschuld en denk allerminst dat zijn carrière voorbij is.

"Geen nieuws", liet Chelsea-trainer Enzo Maresca eind februari optekenen. Een groot contrast in toon, die in december nog strijdvaardig en hoopvol klonk, viel op.

Maar het feit is: de Engelse voetbalbond FA heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak. En dus blijft Moedryk aan de strafbank genageld, zowel bij club als land.

Want in de 25-koppige selectie die bikkelt tegen de Rode Duivels in de Nations League? Geen man met een prijskaartje van 70 miljoen te zien.

Bondscoach Rebrov - die ook Dovbyk wél door ziekte moet missen - heeft zo aanvallende kopzorgen tegen België.

