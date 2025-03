"Onacceptabel! Het blijft mentaal probleem": Romelu Lukaku legt Duivelse pijnpunten bloot in doodeerlijk interview

"We hadden een probleem met de manier van druk zetten, dat was duidelijk. Ons middenveld kon niet genoeg druk zetten. We vonden geen oplossing", analyseerde Romelu Lukaku bij rechtenhouder VTM de problemen tussen de lijnen eerst nog tactisch.

"Want zo verliezen kan niet, daar ben ik eerlijk in. De fans hebben ons gesteund, dit is onacceptabel."

"Het gaat me daarna vooral ook om de eer. Als je kijkt naar de goals die we binnenkrijgen ... dat is gewoon kwestie van mentaliteit", klonk het hard. "Ja, er is nog veel werk aan de winkel. We moeten vanaf nul heropbouwen met deze generatie. Je kunt nu nog geen topvoetbal verwachten."

"Ja, het is moeilijk om dat snel te veranderen. Maar dan moet je gewoon afspraken maken als spelers. Ik denk dat we vandaag veel te onduidelijk waren naar elkaar, en daarom was het moeilijk voor ons allemaal."

"Dat is echt een probleem", herhaalt hij. "Ik vergelijk het met de vorige generatie in 2010. We moeten zorgen dat we eerst eenzelfde soort mentaliteit in de groep creëren. Daar begint het allemaal. Dan krijg je zulke goals niet binnen en kun je van daaruit powervoetbal spelen en zo leren winnen."

Lukaku neemt ook de verantwoordelijkheid op zich om die mentaliteitswijziging over te brengen. "Ik denk dat dat inderdaad de taak is van ons, de meer ervaren spelers."

"Maar goed, nu moeten we eerst analyseren wat allemaal is fout gelopen. Vooral in balverlies, want in balbezit vonden we meestal wel de oplossing. In het slot begonnen we wel slordig te worden, maar wanneer je er net drie hebt moeten incasseren, is het wat moeilijker om de bal op te eisen."

"Dit moeten we nu bekijken en zondag moeten we het rechtzetten. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we moeten er ook gewoon voor zorgen dat we in een topsfeer kunnen spelen met onze supporters, en dan denk ik dat we het nog kunnen omdraaien", sloot hij toch nog strijdvaardig af.