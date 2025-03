"Milaan-Sanremo wordt kort dag": Bakelants vreest dat Philipsen val in Nokere nog even met zich zal meedragen

De jammerlijke val van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) in Nokere Koerse zorgde gisteren voor een kleine begrafenisstemming aan de tafel van Wielerclub Wattage. "Dit is verre van ideaal."

Beelden die de leden van Wielerclub Wattage pijn deden. "Zo zie je dat in een fractie van een seconde al je trainingsarbeid misschien in de vuilnisbak kan verdwijnen", zucht Jan Bakelants, die vreest dat Milaan-Sanremo te vroeg komt.

De topfavoriet smakte gisteren in de slotkilometer tegen het asfalt en stapte de ziekenwagen in.

Jasper Philipsen zal de nieuwe aankomst in Nokere Koerse nog wel enkere keren vervloeken.

Ook Tom Boonen, die Philipsen goed kent, baalde bij het zien van de beelden.

"Al hoop en denk ik wel dat Jasper gisteren in de ziekenwagen is gestapt, omdat hij niet aan de finish wou zijn. Maar natuurlijk is zo'n val verre van ideaal."

"Als Philipsen die goeie benen zonder valpartij had kunnen meepakken naar de volgende koersen ... "

Boonen sluit af met een positieve noot: "Zelf ben ik ook ooit gevallen op een donderdag in de Driedaagse De Panne. 3 dagen later heb ik de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Maar de ene valpartij is natuurlijk de andere niet."