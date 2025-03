WK-kwalificaties beginnen dit weekend al ... zonder de Rode Duivels: hoe zit dat nu weer?

Terwijl de Rode Duivels dit weekend nog strijden voor het behoud in de A-divisie van de Nations League, komen hun tegenstanders al in actie in de WK-kwalificaties. Wanneer halen de Belgen die achterstand nu weer op? Een overzicht van de weg richting het WK 2026.

Donderdag (in Murcia) en zondag (in Genk) staan de Duivels dus nog voor een dubbel Nations League-duel.

Extra werk voor de Rode Duivels. De Belgen eindigden in de Nations League op de 3e plek in een poule met Frankrijk, Italië en Israël, waardoor ze in de barrages nog vol aan de bak moeten tegen Oekraïne voor het behoud in de A-divisie.

En de bal rolt op nog meer Europese voetbalvelden dit weekend, maar dan in de WK-kwalificaties. Ook Wales, Noord-Macedonië, Kazachtstan en Liechtenstein - de tegenstanders in de poule van de Belgen, komen in actie.

Hoe zit het dan met de Rode Duivels? Na het tweeluik tegen Oekraïne is het wachten tot juni voor zij de WK-kwalificaties aanvatten. Dan zullen de andere teams in hun groep al twee wedstrijden achter de kiezen hebben.

Die halen de Belgen dus in juni in met wedstrijden tegen Noord-Macedonië (6 juni) en Wales (9 juni). Groepen met 4 in plaats van 5 landen hebben respijt tot september. In november 2025 is de groepsfase achter de kiezen.